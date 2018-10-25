Меган Маркл оконфузилась, появившись на публике в платье с биркой

Супруга принца Гарри Меган Маркл забыла снять ценник со своего дизайнерского платья, появившись на публике в ходе своего визита в столицу Тонга Нукуалофу в рамках 16-дневного королевского турне.

Об этом сообщает Daily Mail. Беременная Меган появилась на трапе самолета в красном миди-платье с поясом на талии. Журналисты заметили, что с подола платья королевской особы свисает бирка.

Надпись на бирке гласит, что возврат возможен только при ее сохранности, сообщает портал Super.ru. По всей видимости, приобретать платье Меган Маркл не планировала.



