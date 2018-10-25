Опубликованы кадры уничтожения позиций бойцов Донбасса запрещенными дронами ВСУ

Уничтожение позиций ополченцев Донбасса беспилотниками Вооруженных сил Украины сняли на видео. Ролик распространил в интернете офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Штефан написал в Facebook, что воздушный удар был нанесен по укреплениям, расположенным возле одного из поселков в Ясиноватском районе Донецкой области. Автор поста утверждает, что киевские силовики «ужалили» ополченцев в ответ на провокации с их стороны. Информации о возможных потерях защитников Донбасса в публикации не содержится.

Дроны являются запрещенным видом вооружения в зоне боевых действий на востоке Украины. Соответствующая норма прописана в соглашениях об урегулировании конфликта, заключенных в 2015 году в Минске.

Ранее в четверг сообщалось, что политический эксперт Дмитрий Кузьменко озвучил сценарий возобновления полномасштабной войны в Донбассе.