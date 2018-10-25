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Парламент ЕС подготовил проект резолюции по Азовскому морю
25 октября 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Европейского парламента составили проект резолюции по ситуации в Азовском море. В подготовленном Европарламентом документе предлагается назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу.
Европарламентарии призывают Совет ЕС обратиться к России с требованием немедленно прекратить «интенсивные и дискриминационные инспекции судов», которые приводят к задержкам украинских кораблей, финансовым потерям украинской стороны из-за вынужденного простоя судов в Керченском проливе и снижению грузооборота украинских портов. В случае отказа Москвы прекратить досмотры судов предлагается рассмотреть ответные меры.
В проекте резолюции также указывается на якобы существующую опасность захвата Россией украинских нефтяных и газовых месторождений. Европейские парламентарии в подготовленном ими документе высказывают уверенность, что Россия «задалась целью превратить Азовское море в свое внутреннее озеро», передает RT.
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