Парламент ЕС подготовил проект резолюции по Азовскому морю

Депутаты Европейского парламента составили проект резолюции по ситуации в Азовском море. В подготовленном Европарламентом документе предлагается назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу.

Европарламентарии призывают Совет ЕС обратиться к России с требованием немедленно прекратить «интенсивные и дискриминационные инспекции судов», которые приводят к задержкам украинских кораблей, финансовым потерям украинской стороны из-за вынужденного простоя судов в Керченском проливе и снижению грузооборота украинских портов. В случае отказа Москвы прекратить досмотры судов предлагается рассмотреть ответные меры.

В проекте резолюции также указывается на якобы существующую опасность захвата Россией украинских нефтяных и газовых месторождений. Европейские парламентарии в подготовленном ими документе высказывают уверенность, что Россия «задалась целью превратить Азовское море в свое внутреннее озеро», передает RT.