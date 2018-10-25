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Впервые женщина стала президентом Эфиопии
25 октября 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Эфиопии произошло беспрецедентное событие. Обе палаты парламента страны избрали следующим президентом Сахле-Ворк Зевде. В результате выборов впервые в истории Эфиопию возглавит женщина.
«Обе палаты парламента избрали посла Сахле-Ворк Зевде следующим президентом Эфиопии. Это историческое событие. Она – первая женщина, возглавившая современную Эфиопию», - сообщил об этом глава канцелярии премьер-министра страны Фитсум Арега.
Сахле-Ворк Зевде прежде являлась сотрудником аппарата генерального секретаря ООН. Также на ее счету должность специального представителя руководителя организации при Африканском союзе, сообщает RT.
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