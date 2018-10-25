Выложено видео с «предсказаниями Ванги» о бунте на Украине и новом лидере страны

В интернете появились пророчества для Украины на 2019 год, приписываемые болгарской ясновидящей Ванге. Соответствующее видео некоторое время назад было выложено на YouTube-канале «Вопрос в теме».

Автор канала утверждает, что Ванга предсказала антиправительственное восстание украинцев, уставших от бедности и войны в Донбассе. Новым лидером страны, по мнению экстрасенса, станет представитель среднего класса, говорится в видео. Этот политик сможет урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР и поднимет уровень жизни граждан. Также Ванга якобы спрогнозировала то, что начнется «строительство Украины заново на примере европейских держав».

Ранее в сети распространили пророчество одесского старца Ионы Одесского о завершении гражданской войны в Донбассе в 2019-м. Также данный предсказатель считал, что в будущем Украину ждет процветание.