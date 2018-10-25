Американские военные уронили с самолета тяжелый броневик
25 октября 2018, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]
Военнослужащие Вооруженных сил США в ходе тестирования новой платформы десантирования тяжелой техники допустили ошибку и «уронили» с самолета броневик, приземлившийся в сельской местности.
Инцидент произошел в ходе тестирования новой платформы десантирования тяжелой техники, сообщает портал Military.com. Американские военные допустили ошибку, в результате которой сброс с военно-транспортного самолета С-17 бронеавтомобиля Humvee произошел на минуту раньше расчетного времени.
Броневик, который американские военные «уронили» с самолета, приземлился в сельской местности в полутора километрах от зоны выброски. По счастливому стечению обстоятельств никто из людей или животных не пострадал, частная собственность тоже не получила повреждений. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес