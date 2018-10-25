Оглашен прогноз о расколе украинского государства по вине президента Порошенко

Переизбрание Петра Порошенко на пост украинского президента может привести к опасным последствиям для страны. С таким прогнозом выступил киевский журналист Александр Дубинский.

Представитель СМИ предрек, что в случае победы Порошенко на предстоящих выборах Украина столкнется с реальной угрозой раскола. По словам Дубинского, данный сценарий вероятен, потому что экономическая ситуация в стране постоянно ухудшается. При этом действующий глава государства в своей избирательной кампании делает ставку на обострение противоречий в обществе, процитировало журналиста ФБА «Экономика сегодня».

Александр Дубинский добавил, что в настоящее время его страна не обладает запасом прочности. По мнению журналиста, Киев в будущем окажется не в состоянии выплачивать внешние долги, в результате чего на Украине будет объявлен дефолт с последующим погружением в «жесткий» кризис.