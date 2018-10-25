СМИ: телефон Трампа прослушивают спецслужбы России и Китая

Газета The New York Times, ссылаясь на должностных лиц Соединенных Штатов, утверждает, что китайские и российские шпионы часто прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа.

Дело в том, что лидер США отмахивается от советов службы безопасности и до сих пор использует для бесед со своими друзьями смартфон с низкой степенью защиты от угроз шпионажа.

По мнению собеседников издания, иностранные спецслужбы пытаются использовать в своих целях информацию, изучая, как Трамп мыслит, какие аргументы его убеждают, и к кому он прислушивается.

В частности, китайская разведка слушает телефон американского президента, чтобы понять, не склоняется ли Трамп к эскалации торговой войны с Пекином, пишет Свободная Пресса.