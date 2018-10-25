Очевидец снял зрелищную миграцию скатов у берегов США

У берегов американского острова Марко в штате Флорида очевидцу удалось заснять удивительное зрелище – массовую миграцию скатов, объединившихся в огромные стаи и похожих на осенние листья.

Счастливчику повезло оказаться в нужное время в нужном месте с камерой и запечатлеть невообразимое зрелище. Огромное количество морских скатов объединилось в «стаю» и проплыло совсем близко к поверхности воды. При взгляде сверху кажется, что на поверхности океана плывут опавшие осенние листья.

Также зрелище увидеть можно нечасто – скаты являются глубинными обитателями, одними из древнейших, наряду с акулами, старожилами водных глубин, пишет «КП».