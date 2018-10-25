В Крыму прокомментировали решение Украины продать «Норд»

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов прокомментировал решение украинских властей выставить на продажу захваченный ранее российский рыболовецкий сейнер «Норд».

«Это бесперспективная затея. При выходе «Норда» из внутренних вод Украины его вернут настоящему владельцу как ворованное имущество. У меня нет никаких сомнений на этот счет. Поэтому выкупать его, я думаю, никто не будет», - сказал постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Поскольку украинские власти не желают возвращать судно законному владельцу, а желающие его купить вряд ли найдутся, им остается только разрезать сейнер и продать его как металлолом – за копейки, отметил крымский политик.

Ранее украинские власти выставили на аукцион российский рыболовецкий сейнер «Норд», захваченный украинскими пограничниками в марте нынешнего года. Судно оценили почти в 60 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.