Вероятное слияние самопровозглашенных ДНР и ЛНР в одно государство способно спровоцировать возобновление полномасштабной войны на востоке Украины. Соответствующий прогноз озвучил донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Некоторое время назад стало известно, что республики Донбасса готовы объединить свои границы. Кузьменко в разговоре с корреспондентом интернет-издания kp.ru не исключил, что за данным шагом последует фактическое слияние непризнанных государств. В случае такого развития событий вероятно, что в Донбассе снова начнутся полномасштабные боевые действия по вине Украины. Поводом для наступления Киева может стать «смерть» минских соглашений, которые объединение ДНР и ЛНР не предусматривают, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что украинский медик-доброволец Геннадий Друзенко рассказал об «огромном позоре» армии страны, воюющей с ополченцами Донбасса.