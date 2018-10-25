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Израиль снова нанес авиаудары по сектору Газа
25 октября 2018, 08:55 [ «Аргументы Недели» ]
Военные Израиля засекли атаку с воздуха со стороны сектора Газа, в связи с чем ими была задействована система ПРО "Железный купол". Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В ответ на запуск воздушных шаров с поджигательными элементами израильские военные нанесли авиаудар по посту боевиков группировки ХАМАС в южной части сектора Газа.
На странице в Twitter армии Израиля отмечается, что из-за действий со стороны сектора Газа более 8 тыс. акров были сожжены, около тысячи животных на территории были убиты.
????WATCH: Look at what this Israeli firefighter found among the devastation caused by the arson balloons that Hamas launches from Gaza into Israel. 8,000+ acres burnt, 1000s of animals killed - Hamas must be held accountable. @Greenpeace @PETA pic.twitter.com/KoO3ASF1ef— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 24 октября 2018 г.
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