Израиль снова нанес авиаудары по сектору Газа

Военные Израиля засекли атаку с воздуха со стороны сектора Газа, в связи с чем ими была задействована система ПРО "Железный купол". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В ответ на запуск воздушных шаров с поджигательными элементами израильские военные нанесли авиаудар по посту боевиков группировки ХАМАС в южной части сектора Газа.

На странице в Twitter армии Израиля отмечается, что из-за действий со стороны сектора Газа более 8 тыс. акров были сожжены, около тысячи животных на территории были убиты.

????WATCH: Look at what this Israeli firefighter found among the devastation caused by the arson balloons that Hamas launches from Gaza into Israel. 8,000+ acres burnt, 1000s of animals killed - Hamas must be held accountable. @Greenpeace @PETA pic.twitter.com/KoO3ASF1ef