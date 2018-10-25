Израиль снова нанес авиаудары по сектору Газа

Военные Израиля засекли атаку с воздуха со стороны сектора Газа, в связи с чем ими была задействована система ПРО "Железный купол". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В ответ на запуск воздушных шаров с поджигательными элементами израильские военные нанесли авиаудар по посту боевиков группировки ХАМАС в южной части сектора Газа.

На странице в Twitter армии Израиля отмечается, что из-за действий со стороны сектора Газа более 8 тыс. акров были сожжены, около тысячи животных на территории были убиты.