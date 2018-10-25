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Экс-министр Украины предрек серьезные проблемы в стране
25 октября 2018, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]
Украину ожидают страшные проблемы, связанные с разжиганием межнациональной розни. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко в эфире одного из телеканалов.
По его словам, если немедленно не принять превентивные меры, кроме экономических проблем, украинское государство получит страшные проблемы, которые не имеют объяснений, передают "Известия".
Корни этих проблем, по его мнению, находятся в межнациональной и религиозной розни и, кроме того, в "поиске виноватых". Он отметил, что правоохранители на подобные преступления смотрят сквозь пальцы.
Червоненко подчеркнул, что власть, поощряющая использование лозунгов в стиле "Украина для украинцев", не понимает, что может, в конечном счете, довести ситуацию до абсурда.
"Власть использует это, так как нет экономических достижений. Власть ищет поводы, на чем столкнуть", - сказал экс-министр, напомнив, что все разговоры об исключительности какой-либо одной нации, как правило, заканчиваются концлагерями.
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