Видео: в Японии бегунья сломала ногу и доползла до финиша на четвереньках

Жительница Японии, сломавшая ногу в ходе спортивного марафона, отказалась сходить с дистанции. Японка в прямом смысле слова доползла до финиша - последние метры женщина преодолевала на четвереньках.

Об этом сегодня сообщает The Asahi Shimbun. Инцидент произошел во время марафонской эстафеты в префектуре Фукуока. Ее партнерша по команде, ожидавшая принятия эстафеты, расплакалась.

Женщина приближалась к финишу, однако за 200 метров до передачи эстафеты упала на четвереньки. Не покидая гонки, волевая японская студентка Реи Иида завершила дистанцию ползком.



