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Видео: в Японии бегунья сломала ногу и доползла до финиша на четвереньках
24 октября 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Жительница Японии, сломавшая ногу в ходе спортивного марафона, отказалась сходить с дистанции. Японка в прямом смысле слова доползла до финиша - последние метры женщина преодолевала на четвереньках.
Об этом сегодня сообщает The Asahi Shimbun. Инцидент произошел во время марафонской эстафеты в префектуре Фукуока. Ее партнерша по команде, ожидавшая принятия эстафеты, расплакалась.
Женщина приближалась к финишу, однако за 200 метров до передачи эстафеты упала на четвереньки. Не покидая гонки, волевая японская студентка Реи Иида завершила дистанцию ползком.
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