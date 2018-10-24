В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN
24 октября 2018, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за странной посылки в здании Time Warner Center, где располагается офис CNN, была проведена эвакуация. Пакет с взрывчаткой, присланной на адрес офиса экс-президента Обамы, перехватили спецслужбы.
«CNN New York эвакуировали, здесь везде полиция», — написал репортер Эрик Левенсон в Twitter. Правоохранители считают, что посылка может быть реальной взрывчаткой.
При проверке подозрительного пакета были обнаружены провода и металлические части. Сейчас специалисты-взрывотехники вывезли его на окраины Манхэттена. Как ожидается, устройство, скорее всего, будет доставлено на полигон в нью-йоркском районе Бронкс, где его обезвредят.
Журналисты американского телеканала CNN Поппи Харлоу и Джим Сайатто продолжили работу в прямом эфире на улице после эвакуации из офиса в Нью-Йорке.
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