В Нью-Йорке эвакуировали офис CNN

Из-за странной посылки в здании Time Warner Center, где располагается офис CNN, была проведена эвакуация. Пакет с взрывчаткой, присланной на адрес офиса экс-президента Обамы, перехватили спецслужбы. Клинтонам, Обаме и Соросу прислали по почте взрывные устройства

«CNN New York эвакуировали, здесь везде полиция», — написал репортер Эрик Левенсон в Twitter. Правоохранители считают, что посылка может быть реальной взрывчаткой.

При проверке подозрительного пакета были обнаружены провода и металлические части. Сейчас специалисты-взрывотехники вывезли его на окраины Манхэттена. Как ожидается, устройство, скорее всего, будет доставлено на полигон в нью-йоркском районе Бронкс, где его обезвредят.

Журналисты американского телеканала CNN Поппи Харлоу и Джим Сайатто продолжили работу в прямом эфире на улице после эвакуации из офиса в Нью-Йорке.