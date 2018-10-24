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Депутат Верховной рады сорвал заседание комиссии по Азовскому морю
24 октября 2018, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель запрещенного в РФ "Меджлиса крымскотатарского народа" Рефат Чубаров сорвал заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которое проходило в украинской столице.
Чубаров вскочил со своего места и начал оскорблять россиян, называть главу делегации из России и руководителя Азовско-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игоря Рулева "преступником". Он потребовал от СБУ сейчас же выдворить его с территории Украины и призвал "немедленно прекратить это сборище".
В результате был объявлен перерыв. В зал были вызваны сотрудники Службы безопасности Украины.
Отметим, что самого Чубарова не было в списке участников мероприятия.
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