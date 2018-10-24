Украинские военные, противостоящие ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, вынуждены покупать оружие у своих оппонентов. С таким заявлением в разговоре со СМИ выступил киевский медик-доброволец Геннадий Друзенко.

Как рассказал Друзенко, попадающие в его госпиталь военнослужащие Вооруженных сил Украины, жалуются на то, что в их частях нередко опечатывают боекомплекты. Это вынуждает силовиков приобретать оружие у защитников Донбасса.

Собеседник журналистов охарактеризовал данную ситуацию как «огромный позор» и возложил ответственность на нее на президента Украины Петра Порошенко. По словам Друзенко, он сделает все, чтобы армия страны получила другого главнокомандующего, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что украинский политик Юлия Тимошенко поведала о будущем Донбасса в случае ее победы на выборах главы государства.