Гройсман: Украине хватит запасов газа на зиму

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что государство накопило достаточные запасы газа в собственных подземных хранилищах для нормального прохождения грядущего зимнего периода. Украинский премьер высказался о новом повышении цен на газ для населения страны

"Отопительному сезону ничего не угрожает", - сообщил Гройсман, добавив, что исключает повышение цены на газ для населения в нынешнем и последующем годах.

По его словам, согласно состоянию на 22 октября 2018 года, запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют около 16,983 миллиарда кубометров.

Напомним, ранее АН сообщали, что власти Украины повысили стоимость голубого топлива для населения Незалежной на 23,5%. Удорожание газа произошло на фоне договоренностей с МВФ.