Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера
24 октября 2018, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]
Парламент Армении отклонил кандидатуру исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна на пост главы правительства в первом туре голосования сегодня, запустив таким образом процедуру своего роспуска.
За избрание Пашиняна премьером не проголосовал ни один депутат, один проголосовал против, еще 11 воздержались.
Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия и партия «Дашнакцутюн» не принимали участия в голосовании. Фракция «Елк», выдвинувшая Пашиняна, воздержалась. Фракция «Царукян» проголосовала против.
Как отметил Пашинян, он был выдвинут не для избрания, а для неизбрания премьер-министра, чтобы никто не мог спекулировать по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы не было никакой возможности сорвать выборы.
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