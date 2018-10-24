Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Парламент Армении отклонил кандидатуру исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна на пост главы правительства в первом туре голосования сегодня, запустив таким образом процедуру своего роспуска. Пашинян подал в отставку

За избрание Пашиняна премьером не проголосовал ни один депутат, один проголосовал против, еще 11 воздержались.

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия и партия «Дашнакцутюн» не принимали участия в голосовании. Фракция «Елк», выдвинувшая Пашиняна, воздержалась. Фракция «Царукян» проголосовала против.

Как отметил Пашинян, он был выдвинут не для избрания, а для неизбрания премьер-министра, чтобы никто не мог спекулировать по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы не было никакой возможности сорвать выборы.