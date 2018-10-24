Стало известно будущее ДНР и ЛНР после прихода к власти на Украине Тимошенко

Юлия Тимошенко рассказала, какое будущее ждет самопровозглашенные республики Донбасса, если она придет к власти по итогам выборов президента Украины, намеченных на весну следующего года. Заявление руководителя партии «Батькивщина» процитировали российские СМИ.

Тимошенко отметила, что она намерена добиться урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны на условиях, предъявленных Киевом. По словам политика, Донбасс будет возвращен в состав Украины, там снова начнет действовать законодательство этого государства. Кроме того, Тимошенко анонсировала появление в регионе демилитаризованной зоны и возвращение двух миллионов беженцев, передает РИА Новости.

Лидер «Батькивщины» добавила, что военное противостояние в Донбассе приносит доход неназванным ею силам. «Кое-кто» зарабатывает на боевых действиях миллиарды, заявила политик.

Ранее стала известна предполагаемая причина оттягивания России присоединения ДНР и ЛНР.