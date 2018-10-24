Появились детали вероятного плана Коломойского по срыву переизбрания Порошенко

Украинский миллиардер Игорь Коломойский намерен помешать переизбранию Петра Порошенко на пост президента страны. Такое предположение выдвинул киевский политический эксперт Юрий Романенко.

По словам аналитика, Порошенко рассчитывает выйти во второй тур выборов главы государства вместе с кандидатом «Оппозиционного блока» Юрием Бойко, который является для него самым удобным соперником. Как рассказал Романенко в своем видеоблоге, оппонент действующего президента Коломойский собирается «двигать» на выборах шоумена Владимира Зеленского. Данный шаг осложнит электоральные перспективы Юрия Бойко в первом туре, поскольку Зеленский пользуется популярностью на юго-востоке, отметил политолог.

Выборы главы государства состоятся на Украине весной 2019 года. По состоянию на сентябрь Владимир Зеленский имел второй президентский рейтинг в стране после лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.