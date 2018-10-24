Болельщик ЦСКА: сотрудники метро Рима не слишком спешили на помощь раненым
24 октября 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Один из болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА в среду, 24 октября, сообщил, что сотрудники римского метрополитена не слишком спешили на помощь людям, пострадавшим в ходе обрушения эскалатора.
Мужчина утверждает, что был абсолютно трезв, поэтому способен адекватно оценивать случившееся. Он отметил, что никто не прыгал на эскалаторе, а когда произошла авария, сотрудники метро не стали сразу бросаться на помощь. По словам болельщика, в подземке был "настоящий ад", многие старались забраться на поручни, чтобы спастись, передает РИА "Новости".
Напомним, накануне вечером на станции метрополитена "Репубблика" в столице Италии внезапно сломался эскалатор: он ускорил движение, а потом "собрался". Ранения получили шестнадцать граждан РФ, которые прибыли в Рим на футбольный матч. Восемь уже выписаны из клиник.
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