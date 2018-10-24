Порошенко в очередной раз призвал ввести в Донбасс миротворцев ООН
24 октября 2018, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Петр Порошенко в среду, 24 октября, призвал ввести в Донбасс миротворческую миссию Организации Объединенных Наций. По мнению политика, эта мера позволит восстановить "мир на Украине".
Порошенко отметил, что Киев искренне поддерживает деятельность ООН и верит в то, что организация сможет стать полезной для всех людей планеты. Об этом президент Украины написал на своей страничке в социальной сети Facebook, отметив, что в Донбассе должна быть развернута многонациональная миротворческая миссия с большим спектром ответственности и мощным мандатом.
Отметим, что Киев уже довольно давно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Глава РФ Владимир Путин поддерживает данную идею, однако подчеркивает, что они могут заниматься исключительно обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ.
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