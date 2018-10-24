Порошенко в очередной раз призвал ввести в Донбасс миротворцев ООН

Украинский лидер Петр Порошенко в среду, 24 октября, призвал ввести в Донбасс миротворческую миссию Организации Объединенных Наций. По мнению политика, эта мера позволит восстановить "мир на Украине".

Порошенко отметил, что Киев искренне поддерживает деятельность ООН и верит в то, что организация сможет стать полезной для всех людей планеты. Об этом президент Украины написал на своей страничке в социальной сети Facebook, отметив, что в Донбассе должна быть развернута многонациональная миротворческая миссия с большим спектром ответственности и мощным мандатом.

Отметим, что Киев уже довольно давно добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Глава РФ Владимир Путин поддерживает данную идею, однако подчеркивает, что они могут заниматься исключительно обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ.