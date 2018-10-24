Немецкий политолог прокомментировал участие Германии в учениях НАТО

Власти Германии собираются потратить 90 миллионов евро на участие в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture, которые пройдут в октябре-ноябре.

«Это не первые маневры, которые проводятся, сейчас специалисты где-то раскопали эту сумму. Я не сомневаюсь, что предыдущие маневры стоили для немецкого налогоплательщика немалых денег. Сейчас по этому поводу начнется большая дискуссия. Если раньше этому не придавали никакого значения, то сейчас тема в зоне внимания», - считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом пишет НСН.

