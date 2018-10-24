Немецкий политолог прокомментировал участие Германии в учениях НАТО
24 октября 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Германии собираются потратить 90 миллионов евро на участие в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture, которые пройдут в октябре-ноябре.
«Это не первые маневры, которые проводятся, сейчас специалисты где-то раскопали эту сумму. Я не сомневаюсь, что предыдущие маневры стоили для немецкого налогоплательщика немалых денег. Сейчас по этому поводу начнется большая дискуссия. Если раньше этому не придавали никакого значения, то сейчас тема в зоне внимания», - считает немецкий политолог Александр Рар. Об этом пишет НСН.
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