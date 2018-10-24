Киевский аналитик обозначил основное условие прекращения конфронтации с Россией

Отношения России и Украины наладятся только тогда, когда Киев вернет под свой контроль Крым. Такое заявление сделал киевский эксперт Игорь Семиволос.

Как пишет «Независимая газета», большинство граждан соседнего государства продолжает надеяться на воссоединение с полуостровом. Издание опубликовало результаты социологического исследования, которые свидетельствуют о том, что идею украинского статуса Крыма поддерживают 69% жителей страны.

Как отметил Игорь Семиволос, вопрос о принадлежности региона является для украинцев маркером отношения к РФ. Пока Крым не вернется под юрисдикцию Киева, диалог двух стран не наладится, заявил эксперт.

Крым стал российским весной 2014 года. После этого события украинские власти стали проводить недружественную политику по отношению к Москве.

Ранее в среду сообщалось, что политолог Александр Семченко назвал самый эффективный способ наказания агрессивного Киева.