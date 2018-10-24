Шойгу: Россия примет меры в случае размещения дивизии США в Польше

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия примет ответные меры, если польские власти разместят на своей территории на постоянной основе дивизию вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

По словам главы ведомства, подобные планы Варшавы отнюдь не способствуют укреплению региональной безопасности и сохранению стабильности, передает РИА "Новости".

По словам Шойгу, Москва должна быть готова в любой момент принять ответные меры и нейтрализовать военные угрозы абсолютно на всех направлениях. Министр обороны РФ добавил, что наша страна не намерена втягиваться в конфронтацию с Западом и стремится исключительно к сотрудничеству.