Климкин прокомментировал подготовку санкций РФ против Киева
24 октября 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию о том, что Россия готовится ввести санкции против Киева. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Действия, которые страна-агрессор пытается назвать «санкциями», являются продолжением агрессии. Именно так мы должны к ним относиться», - заявил Климкин в своем твиттере.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении физических и юридических лиц РФ». Этим же указом президент поручил правительству разработку самих этих мер и определение перечней украинских физических и юридических лиц, попадающих под ограничительные меры с российской стороны, сообщает «Свободная пресса».
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