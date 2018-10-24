Климкин прокомментировал подготовку санкций РФ против Киева

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал информацию о том, что Россия готовится ввести санкции против Киева. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Действия, которые страна-агрессор пытается назвать «санкциями», являются продолжением агрессии. Именно так мы должны к ним относиться», - заявил Климкин в своем твиттере.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении физических и юридических лиц РФ». Этим же указом президент поручил правительству разработку самих этих мер и определение перечней украинских физических и юридических лиц, попадающих под ограничительные меры с российской стороны, сообщает «Свободная пресса».