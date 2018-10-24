На Украине подсчитали количество нелегального оружия у населения

На сегодняшний день украинцы держат на руках около пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Об этом сообщил глава ассоциации владельцев оружия Украины Георгий Учайкин.

«Мы считаем, что верхняя цифра – примерно пять миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Такой высокой цифре способствует обстановка в стране. Это взрывы на украинских складах оружия, начиная со времен Новобогдановки. Это существующий сегодня на востоке неконтролируемый участок границы. Это массовая переделка спортивных пистолетов в боевые, и так далее», - заявил Георгий Учайкин.

Глава ассоциации владельцев оружия Украины уточнил, что его швейцарские коллеги в прошлом году насчитали на Украине 4,4 миллиона единиц незарегистрированного оружия. Опубликованные официальные данные МВД Украины не соответствуют действительному положению дел, считает Учайкин. По его данным, порядка 2,5 миллиона единиц нелегального оружия хотя бы однажды уже попадали в поле зрения украинского министерства внутренних дел, передает ФАН.