Мертвую россиянку пытались провезти на Украину, выдав ее за спящую

Мертвую женщину пытались перевезти с территории России на Украину, выдав ее за спящую. Согласно последней информации, происшествие случилось на пограничном пункте Гоптовка в Харьковской области.

Пограничники осмотрели машину с российскими госномерами и заметили женщину в неестественной позе. При ближайшем рассмотрении оказалось, что пассажирка автомобиля мертва, передает "Экономика сегодня".

Восточное управление украинской погранслужбы отмечает, что люди, являющиеся гражданами РФ и Украины, везли в Запорожскую область свою родственницу. Там ее собирались похоронить. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", хотя у попутчиков женщины было при себе свидетельство о ее смерти.