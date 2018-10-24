Мертвую россиянку пытались провезти на Украину, выдав ее за спящую
24 октября 2018, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
Мертвую женщину пытались перевезти с территории России на Украину, выдав ее за спящую. Согласно последней информации, происшествие случилось на пограничном пункте Гоптовка в Харьковской области.
Пограничники осмотрели машину с российскими госномерами и заметили женщину в неестественной позе. При ближайшем рассмотрении оказалось, что пассажирка автомобиля мертва, передает "Экономика сегодня".
Восточное управление украинской погранслужбы отмечает, что люди, являющиеся гражданами РФ и Украины, везли в Запорожскую область свою родственницу. Там ее собирались похоронить. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", хотя у попутчиков женщины было при себе свидетельство о ее смерти.
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