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Сенатор США пытается отменить антироссийские санкции
24 октября 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол уверен в необходимости отменить антироссийские санкции. Он пытается убедить своих коллег в сенате США в выгоде от сотрудничества с Россией.
Член республиканской партии сенатор Рэнд Пол 28 августа встретился с послом США в России Джоном Хантсманом. Сенатор считает, что американский посол в России является самой подходящей фигурой для того, чтобы донести до американского парламента детальную информацию об отношениях с РФ.
Поэтому Пол попросил Хантсмана на встрече со своими коллегами-республиканцами обратить их внимание на необходимость возобновления диалога с Москвой по договорам о контроле над вооружениями. При этом парламентарий отметил, что его коллеги «подвержены истерии».
Агентство Блумберг считает, что Рэнд Пол попытается убедить сенаторов-республиканцев встретиться с российскими парламентариями после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США. Кроме того, по версии агентства, Пол пытается оказывать влияние на американского президента, убеждая его в необходимости вести «более мягкую политику» в отношении России. Тем не менее, на прошлой неделе Дональд Трамп обвинил Россию в несоблюдении Договора о ракетах средней и малой дальности и пообещал, что США выйдут из него, передает РИА Новости.
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