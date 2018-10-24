Сенатор США пытается отменить антироссийские санкции

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол уверен в необходимости отменить антироссийские санкции. Он пытается убедить своих коллег в сенате США в выгоде от сотрудничества с Россией.

Член республиканской партии сенатор Рэнд Пол 28 августа встретился с послом США в России Джоном Хантсманом. Сенатор считает, что американский посол в России является самой подходящей фигурой для того, чтобы донести до американского парламента детальную информацию об отношениях с РФ.

Поэтому Пол попросил Хантсмана на встрече со своими коллегами-республиканцами обратить их внимание на необходимость возобновления диалога с Москвой по договорам о контроле над вооружениями. При этом парламентарий отметил, что его коллеги «подвержены истерии».

Агентство Блумберг считает, что Рэнд Пол попытается убедить сенаторов-республиканцев встретиться с российскими парламентариями после ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США. Кроме того, по версии агентства, Пол пытается оказывать влияние на американского президента, убеждая его в необходимости вести «более мягкую политику» в отношении России. Тем не менее, на прошлой неделе Дональд Трамп обвинил Россию в несоблюдении Договора о ракетах средней и малой дальности и пообещал, что США выйдут из него, передает РИА Новости.