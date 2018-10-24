Президент Польши Анджей Дуда в очередной раз выступил с заявлением в адрес ФРГ, что проект строительства российского газового трубопровода «Северный поток-2» не должен быть реализован.

Строительство «Северного потока-2» приведет к нарушению энергетического баланса, считает Анджей Дуда. Будучи построенным, газопровод усилит доминирующее положение России на газовом рынке Европы и создаст угрозу энергетической безопасности ряда восточно-европейских стран.

Хорошее стратегическое политическое решение для Германии – закупать больше сжиженного природного газа в США, а геостратегический проект «Северный поток-2» не должен быть реализован, заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президент Германии, в свою очередь, не согласился с позицией Польши, отметив, что в данном случае решения должны быть не политическими, а экономическими, сообщает РИА Новости.