Украина обязана платить пенсии жителям Крыма, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады Юрий Мирошниченко выразил негодование в связи с отказом Украины от пенсионных и социальных выплат жителям Крыма. Это социальная дискриминация граждан Украины, заявил он.

«Украина обязана предоставлять жителям Крыма полный пакет гарантий, которые прописаны в украинской конституции», - считает оппозиционный украинский депутат.

«Жители Крыма – это граждане Украины. И сейчас они абсолютно дискриминированы украинским государством в части пенсий и социальных выплат. Никто не может ограничить гражданина в его правах. А Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма едет сюда», - пояснил Юрий Мирошниченко в украинском телеэфире.

После проведенного в марте 2014 года референдума Крым стал российским регионом, напоминает РИА Новости.