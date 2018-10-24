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Украина обязана платить пенсии жителям Крыма, заявил депутат Рады

24 октября 2018, 07:39 [ «Аргументы Недели» ]

Украина обязана платить пенсии жителям Крыма, заявил депутат Рады
Globallookpress.com

Депутат Верховной рады Юрий Мирошниченко выразил негодование в связи с отказом Украины от пенсионных и социальных выплат жителям Крыма. Это социальная дискриминация граждан Украины, заявил он.

«Украина обязана предоставлять жителям Крыма полный пакет гарантий, которые прописаны в украинской конституции», - считает оппозиционный украинский депутат.

«Жители Крыма – это граждане Украины. И сейчас они абсолютно дискриминированы украинским государством в части пенсий и социальных выплат. Никто не может ограничить гражданина в его правах. А Украина отрезала Крым и дискриминировала тех, кто из Крыма едет сюда», - пояснил Юрий Мирошниченко в украинском телеэфире.

После проведенного в марте 2014 года референдума Крым стал российским регионом, напоминает РИА Новости.

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