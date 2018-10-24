Российский эксперт придумал "гарантированный способ уничтожения США"
24 октября 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Российский военный эксперт рассказал о "гарантированном способе уничтожения США". Методом в среду поделился президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
В материале для издания "Военно-промышленный курьер" специалист призвал Россию не следовать примеру СССР, количественно соперничая с США в рамках ядерной гонки. Сивков предлагает "ассиметричный ответ", в котором упор сделан на технологический аспект.
Эксперт подчеркнул, что РФ сейчас способна создать ядерные боеголовки для тяжелых МБР или же сверхдальние торпеды калибром не менее ста мегатонн в тротиловом эквиваленте. При наличии 40-50 подобных снарядов Москва может в критической ситуации гарантированно уничтожить Штаты.
Константин Сивков уверен, что наличие у России подобного оружия заставит западные страны отказаться от санкций в отношении Москвы и обсудить все проблемы за столом переговоров.
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