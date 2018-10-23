На Украине в соцсетях истерят из-за итальянской карты с российским Крымом

Украинские пользователи социальной сети Facebook обнаружили изданную в Италии карту мира, согласно которой Крым - российский. Украинцы тут же "припомнили" Италии все ее грехи.

"Друзья! А есть кто в Италии из когорты очень непримиримых бандеровцев? ", - спрашивает Алексей Петров. Он отмечает, что фирме, выпустившей эту карту, нужно "вежливо объяснить на пальцах, чей Крым".

"Не забывайте, где зародился фашизм", "Выложите карту Италии без Сицилии", "В МИД отдай", пишут в комментариях.

Ранее министерство образования, молодежи и спорта Чехии изъяло из продажи школьные атласы с российским Крымом. Карты с обозначением Крыма цветом России заметил в Праге посол Украины в Чехии Евгений Перебейнис.

В Будапеште (Венгрия) изъяли из продажи карту, на которой Украина изображена без Крыма, а также части Херсонской и Одесской областей.

Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта «Холостяк» за то, что в эфире программы была показана карта Украины без Крымского полуострова.