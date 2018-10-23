ВМС Украины готовят моряков для полученных от США катеров

Военно-морскими силами Украины начат процесс подготовки экипажей для катеров типа Island, которые Соединенные Штаты передали Киеву в конце сентября. Об этом информирует министерство обороны Украины.

Отмечается, что экипажи патрульных катеров будут состоять из военных моряков с практическим опытом выполнения задач в море, с хорошей физической подготовкой, мотивированные, с высоким уровнем моральных и профессиональных качеств, знающие английский язык.

Списанные патрульные катера, которые Украина получила от США, перевооружат и отправят в Азовское море, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Она заявила, что катера еще прослужат лет 25-30.