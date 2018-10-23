"Аргументам недели" рассказали о подковерной борьбе за Губарева на Донбассе

Один из министров нынешнего правительства ДНР собирал на дружеские посиделки политический истеблишмент, чтобы пролоббировать Губарева в предвыборный период.

Глава минсвязи ДНР Виктор Яценко приглашал всех мало-мальски влиятельных людей "попить пиво". Это произошло до предвыборной гонки. О приглашении министра "Аргументам недели" рассказал источник, имеющий бизнес-отношения с регионом.

От посиделок многие отказались, но некоторые на дружеские посиделки согласились. На встрече Яценко пытался лоббировать интересы экс-претендента на пост главы ДНР, которого не смог пройти все положенные процедуры для регистрации в качестве кандидата. Источник рассказал, что министр утверждал, что Пушилин слаб и предлагал всем сделать ставку на Губарева.