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На картах Google Maps переименовали Верховную Раду в измену
23 октября 2018, 17:55 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Зрада с украинского переводится как предательство. Созвучие с частью наименования украинского парламента, Радой, уже стало для украинцев поводом для всевозможных шуток. А теперь это еще и скандал. На месте Верховной Рады, карты Google Maps теперь показывают Верховную ЗРаду (орфография сохранена). И теперь вместо украинского парламента навигаторы с Google-картами предлагают автомобилистам добираться до Верховной измены.
Наименование госучреждения пользователям удалось изменить предположительно благодаря технической возможности, которую дает Google. При выборе здания на выпадающем окне появляется кнопка «предложить исправление». При нажатии на нее прежние названия перечеркиваются, и человеку предлагается зданию присвоить новое имя.
Судя по тому, как теперь именуется украинский парламент на интернет-картах, пользователям удалось добиться переименования. Google согласился с предложенной версией, и теперь на картах украинский парламент предупреждает автомобилистов: в этом месте находится «верховное предательство Украины».
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