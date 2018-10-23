Луганский комбат озвучил условие прекращения конфликта между Донбассом и ВСУ

Противостояние между Вооруженными силами Украины и Донбассом завершится после того, как в Киеве произойдут политические перемены. Соответствующее заявление сделал Алексей Марков, командир одного из батальонов ЛНР.

Марков отметил в интервью изданию ФАН, что война будет длиться до тех пор, пока на Украине не появится политическая сила, в чьи интересы входит не только личное обогащение. По словам комбата, пока такой силы на Украине он не наблюдает.

Вооруженный конфликт между киевскими силовиками и формированиями народных республик Донбасса продолжается пятый год. Ранее во вторник сообщалось, что Алексей Марков объяснил отсутствие у руководства Украины заинтересованности в победе над ДНР и ЛНР. В случае восстановления контроля над территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные государства, Киеву придется восстанавливать разрушенную войной инфраструктуру. Средств, необходимых для этого, у украинских властей нет, заявил ополченец.