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На Украине вандалы разрушили памятник погибшим освободителям от гитлеровцев
23 октября 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине в селе Циркуны Харьковской области вандалы разрушили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны освободителям от гитлеровцев. О нападении вандалов на меморил в полицию 22 октября вечером заявил заместитель председателя Циркуновского сельского совета.
На сайте ГУ Национальной полиции в Харьковской области сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия. Оперативники проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и причастных к акту вандализма лиц, - сообщает RT.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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