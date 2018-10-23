На Украине вандалы разрушили памятник погибшим освободителям от гитлеровцев

На Украине в селе Циркуны Харьковской области вандалы разрушили памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны освободителям от гитлеровцев. О нападении вандалов на меморил в полицию 22 октября вечером заявил заместитель председателя Циркуновского сельского совета.

На сайте ГУ Национальной полиции в Харьковской области сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия. Оперативники проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и причастных к акту вандализма лиц, - сообщает RT.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.