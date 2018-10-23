В Евросоюзе рассказали, что может угрожать выборам в Европе
23 октября 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова утром во вторник, 23 октября, на сессии Европарламента в Страсбурге сообщила, что потенциально угрожает выборам в странах-членах Европейского Союза.
По словам политика, свободные и демократические выборы на территории Европы могут быть подвержены дезинформации и прочим манипуляциям извне, передает РИА "Новости".
Еврокомиссар подчеркнула, что "гонка вооружений" в сфере цифровых технологий началась и идет невероятно активно. Именно поэтому Евросоюзу необходимо подготовиться к защите собственных демократических систем, чтобы на выборах не было никаких неожиданностей.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес