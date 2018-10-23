В Евросоюзе рассказали, что может угрожать выборам в Европе

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова утром во вторник, 23 октября, на сессии Европарламента в Страсбурге сообщила, что потенциально угрожает выборам в странах-членах Европейского Союза.

По словам политика, свободные и демократические выборы на территории Европы могут быть подвержены дезинформации и прочим манипуляциям извне, передает РИА "Новости".

Еврокомиссар подчеркнула, что "гонка вооружений" в сфере цифровых технологий началась и идет невероятно активно. Именно поэтому Евросоюзу необходимо подготовиться к защите собственных демократических систем, чтобы на выборах не было никаких неожиданностей.