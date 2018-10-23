Обозначена причина неизбежности поражения Киева в вероятной войне с Россией
23 октября 2018, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]
В случае начала вооруженного конфликта между Украиной и Российской Федерацией Киев ждет поражение. С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Валентин Бадрак, украинский военный эксперт.
По словам аналитика, причиной неизбежности фиаско армии страны является отсутствие техники, необходимой для ведения современной войны. Бадрак отметил, что у Киева, в частности, нет готовой системы противовоздушной обороны и оружия сдерживания.
Как констатировал собеседник СМИ, в настоящий момент перевооружение войск только началось. Старт данному процессу дало получение армией ракетной системы «Ольха», процитировал Василия Бадрака «ПолитНавигатор».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевский политолог Олег Соскин поведал о роли Украины в задуманном западными государствами «разрушении» России.
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