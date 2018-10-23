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В ополчении ЛНР объяснили ненужность победы над Донбассом для властей Украины
23 октября 2018, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Руководству Украины не нужна победа над самопровозглашенными республиками Донбасса. Такое заявление сделал Алексей Марков, командир батальона «Призрак» Народной милиции ЛНР.
В разговоре с корреспондентом интернет-издания ФАН ополченец представил ситуацию, при которой киевские силовики разгромят защитников восставшего региона с помощью внезапно появившегося у них «супероружия». После этого Киеву придется восстанавливать инфраструктуру Донбасса, разрушенную гражданской войной. Денег на это у Украины нет и никогда не будет, отметил комбат.
Кроме того, киевские власти не смогут привлечь на свою сторону местное население. Причиной этого является русофобия украинских чиновников, которые не способны вести равный диалог с донбассовцами, полагает Алексей Марков.
Ранее во вторник сообщалось, что бывший участник конфликта на востоке Украины разоблачил махинации со статистикой потерь армии.
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