Руководству Украины не нужна победа над самопровозглашенными республиками Донбасса. Такое заявление сделал Алексей Марков, командир батальона «Призрак» Народной милиции ЛНР.

В разговоре с корреспондентом интернет-издания ФАН ополченец представил ситуацию, при которой киевские силовики разгромят защитников восставшего региона с помощью внезапно появившегося у них «супероружия». После этого Киеву придется восстанавливать инфраструктуру Донбасса, разрушенную гражданской войной. Денег на это у Украины нет и никогда не будет, отметил комбат.

Кроме того, киевские власти не смогут привлечь на свою сторону местное население. Причиной этого является русофобия украинских чиновников, которые не способны вести равный диалог с донбассовцами, полагает Алексей Марков.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший участник конфликта на востоке Украины разоблачил махинации со статистикой потерь армии.