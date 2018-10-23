В США священник в знак протеста покинул Константинопольский патриархат

Настоятель Успенского храма в городе Блуфилд, США, Марк Тайсон в знак протеста покинул Константинопольский патриархат. Таким образом священнослужитель показал свое отношения к его действиям на Украине.

Отец Марк отправил своему правящему архиерею письмо, в котором заявил о своем решении перейти в Русскую православную церковь за границей. По его словам, аморальная деятельность патриарха Варфоломея на украинской территории привела к насильственным действиям по отношению к канонической Церкви.