Шойгу: диалог России и США постепенно восстанавливается

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что российско-американский диалог восстанавливается.

Шойгу поприветствовал американского гостя в Министерстве обороны и отметил, что у Болтона весьма насыщенная программа визита. Глава ведомства выразил надежду на то, что это даст толчок к развитию и стабилизации отношений России и США, передает сегодня РИА "Новости".

По мнению Сергея Шойгу, установлению диалога между двумя странами существенно поспособствовала встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.