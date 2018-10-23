Названа причина страшной аварии с поездом на Тайване

Во вторник, 23 октября, стало известно, по какой причине скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов на Тайване. В результате аварии, которая случилась накануне, погибли восемнадцать человек.

Согласно последним данным, машинист состава нарушил одно из важнейших правил. На участке железной дороге, где следовало ехать со скоростью не выше 75 километров в час, поезд мчался со скоростью 140 километров в час, передает "Свободная пресса". Пока эксперты не могут понять, почему машинист не притормозил, пишет The China Post.

Напомним, что в результате случившегося пострадали более 130 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести.