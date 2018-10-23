Ветеран «АТО» разоблачил махинации со статистикой потерь воюющих в Донбассе ВСУ

Ветеран «Антитеррористической операции» (так до весны 2018 года официально называлась операция Киева в Донбассе) разоблачил махинации со статистикой потерь Вооруженных сил Украины, противостоящих формированиям непризнанных ДНР и ЛНР.

На прошлой неделе в Киеве раскрыли информацию о небоевых потерях армии с момента начала противостояния в Донбассе. Согласно озвученным сведениям, данный показатель составляет около 900 человек.

Бывший участник конфликта на востоке Украины Евгений Дикий рассказал в интервью представителям СМИ, что обнародованная статистика занижена. В действительности вне поля боя могла погибнуть тысяча военных ВСУ и более, заявил Дикий. Расхождение с официальными данными он объяснил тем, что силовики нередко выдают небоевые потери за понесенные в перестрелках с ополченцами. Это делается для того, чтобы семьи погибших имели возможность получать выплаты от государства, процитировал ветерана «АТО» сайт politros.com.