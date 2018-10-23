Трамп считает необходимой замену ДРСМД

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал во вторник важное заявление. Американский лидер считает необходимой замену действующего договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Власти США намерены наращивать ядерный потенциал своей страны и делать это до тех пор, пока другие государства "не придут в себя" и не осознают, что ДРСМД необходимо заменить принципиально новым соглашением, сообщает сегодня портал "Экономика сегодня",

По мнению Дональда Трампа, обновленный документ должен также подписать Китай. Если заключения договора удастся добиться, то наращивание ядерной мощи будет приостановлено.