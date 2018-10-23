Смоделированы катастрофические для Запада последствия ядерного удара по России
23 октября 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
Ядерный удар по Российской Федерации приведет к катастрофическим последствиям для стран Запада. Соответствующее заявление сделал отечественный военный эксперт Игорь Коротченко.
Согласно прогнозу аналитика, процитированного сайтом телеканала «Царьград», в случае конфликта с использованием оружия массового поражения Россия уничтожит Великобританию и США. Вместо Соединенного Королевства будет море, вместо Штатов - пролив между океанами, предрек Коротченко.
Тема вероятного ядерного столкновения между РФ и Западом вновь стала активно обсуждаться экспертами после того, как американские власти объявили о своем намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ранее сообщалось, что планы Вашингтона подверг критике экс-руководитель СССР Михаил Горбачев, подпись которого стоит под данным соглашением.
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