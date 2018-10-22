В развале экономики и нищете населения виноват МВФ, заявили на Украине

Причиной уничтожения экономики Украины и катастрофического обнищания ее населения стало стремление киевских властей к сотрудничеству с МВФ, заявил сегодня украинский политик Виктор Медведчук.

«Если говорить об общемировом рейтинге, то здесь нас опережают не только Молдова, но и Бутан, Филиппины и даже… Гондурас. Таких «головокружительных» показателей Киев достиг, не просто сотрудничая с МВФ, а под его неусыпным контролем и чутким руководством», - заявил Виктор Медведчук, говоря о катастрофическом состоянии украинской экономики.

Украинский политик назвал выполненные киевскими властями требования МВФ, которые привели страну к нынешнему плачевному состоянию. Так, например, был «освобожден» курс гривны, после чего он обвалился более чем в три раза. Повышение цен на газ и снижение норм его потребления – тоже требование МВФ.

«Власть продолжает «партнерское сотрудничество» с МВФ, уничтожая экономику, обрекая украинцев на нищету, предавая национальные интересы», - приводит РИА Новости заявление Медведчука.