Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал инициативу рабочей группы Верховной рады Украины, занимающейся вопросом «статуса Крыма», о переименовании республики. На Украине хотят "переименовать" Крым, но еще не решили, как

«Нам все равно, как украинские власти будут называть наш полуостров. На сегодняшний день Крым никакого отношения к этому государству не имеет ни юридически, ни фактически. И на Украине это прекрасно понимают. И, тем не менее, продолжают свою риторику относительно нашей республики. А мы наблюдаем торжество полного идиотизма с украинской стороны», - заявил Владислав Ганжара.

Депутат также отметил, что в Крыму уже давно не обращают внимания на очередные пустые сотрясания воздуха с украинской стороны, и этой инициативе тоже не суждено претвориться в жизнь, передает RT.